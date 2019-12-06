Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков предположил, что президент Украины Владимир Зеленский мог пошутить о роспуске народных депутатов девятого созыва ВР. Об этом он рассказал в интервью журналу Новое Время.

Разумков в ответ на просьбу объяснить, что имел в виду президент, когда говорил, что и этих депутатов пора менять, посоветовал спросить у него самого. "Вам лучше об этом все же спросить у Владимира Александровича (Зеленского - Ред.). Он сможет ответить, что он имел в виду. Зная его чувство юмора, думаю, он мог просто пошутить", - сказал Разумков.

Также, на вопрос, верит ли он, что эта Рада продержится пять лет, Разумков ответил: "Не надо верить или не верить. Нужно работать так, как будто - в хорошем смысле - это последний день твоей работы. Будет это пять лет? Хорошо. Будет это меньше? Теоретически возможно. Только надо понимать, на основании чего будет раньше завершение каденции этой Рады. На сегодня перспектив для досрочного прекращения полномочий девятого созыва я не вижу. ВР работает эффективно, правительство есть, все есть".

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пора менять состав Верховной Рады Украины.

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Кроме того, КСУ официально подтвердил конституционность роспуска Рады прошлого созыва.