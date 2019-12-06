У побережья Нигерии пираты похитили 19 членов экипажа нефтяного танкера Nave Constellation. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Нигерийскую морскую администрацию по вопросам безопасности.

Как отмечается, что во время нападения на корабле находились 28 человек, девять из которых пираты оставили на свободе. Также они не повредили танкер.

Сообщается, что инцидент произошел в 77 морских милях от побережья острова Бони, на котором отгружается большая часть нигерийской нефти.

Данных о гражданстве похищенных моряков пока нет. Как заверили нигерийские правоохранители, они прилагают все усилия, чтобы освободить пленных и ведут работы над повышением безопасности мореплавания.

Напомним, в августе нигерийские пираты захватили судно с 8 украинскими моряками на борту.

Также мы писали, что нигерийские пираты опять похитили украинских моряков в апреле.