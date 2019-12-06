Второй погибшей в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась 43-летняя Анна Бортюк. Об этом сообщает "Взгляд из Одессы".

Она была преподавателем высшей математики и информатики. По словам свидетелей, она до последнего выводила студентов из горящего здания.

Тело педагога спасатели обнаружили в районе второго этажа.

Фото: Facebook/Анна Бортюк

Напомним, среди 14 пропавших после пожара в одесском колледже - 4 студента. Некоторые из них звонили родственниками перед исчезновением и прощались с ними, потому что задыхались.

Ранее "Страна" писала, что утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.

Днем ранее, 5 декабря, сообщалось о том, что в огне погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко.