"До последнего выводила студентов". Стало известно имя второй погибшей на пожаре в Одессе. Фото
Второй погибшей в результате пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса оказалась 43-летняя Анна Бортюк. Об этом сообщает "Взгляд из Одессы".
Она была преподавателем высшей математики и информатики. По словам свидетелей, она до последнего выводила студентов из горящего здания.
Тело педагога спасатели обнаружили в районе второго этажа.
Фото: Facebook/Анна Бортюк
Напомним, среди 14 пропавших после пожара в одесском колледже - 4 студента. Некоторые из них звонили родственниками перед исчезновением и прощались с ними, потому что задыхались.
Ранее "Страна" писала, что утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар.
Днем ранее, 5 декабря, сообщалось о том, что в огне погибла 16-летняя студентка Ксения Бабенко.