Российская делегация на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе 6 декабря потребовала исключить из декларации встречи вопрос Крыма. В свою очередь глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал глав МИД стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж со стороны РФ.

Об этом Рефат Чубаров на своей странице на Facebook.

В документе он отметил, что делегация РФ настаивает на исключении из подготовленного проекта декларации ОБСЕ любых упоминаний о Крыме. По словам Чубарова, в документе хотели вспомнить, что ОБСЕ и в дальнейшем следует уделять внимание временно оккупированному Крыму, используя все имеющиеся инструменты.

"В связи с этим от имени высшего представительного органа коренного народа Крыма - Меджлиса крымскотатарского народа, призываем министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ не поддаваться на шантаж российской делегации", - говорится в обращении Чубарова.

В обращении глава Меджлиса призвал добавить вопрос деокупации Крыма в Общеполитическую декларацию.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Кремле заявили, что обсуждение темы Крыма с Украиной невозможно.

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