В Николаеве, 6 декабря, полиция получила анонимное сообщение о заминировании всех школ города. Об этом сообщает портал "Преступности.НЕТ".

Так, обращение поступило на пульт управления утром. Аноним сообщил, что в 09:00 во всех школах областного центра прогремят взрывы. В связи с этим, детей пришлось срочно эвакуировать.

При этом в городском управлении образования уточнили, что после завершения проверок учебный процесс продолжится.

Напомним, 29 ноября прокуратура Киева сообщила о подозрении 45-летнему жителю Кропивницкого, который сообщил о ложной подготовке взрыва в помещении Офиса президента на улице Банковой.

Ранее сообщалось, что под Хмельницком задержали лжеминера "Бегущей лани".

Также мы писали, что в Киеве посадили на 6 лет "минера-рецидивиста".