Испанские врачи смогли возобновить работу сердца пациентки, которое остановилось на 6,5 часов. Температура ее тела составляла 18 градусов, сообщает Lavanguardia.

Туристка из Британии попала к медикам с Пиренейских гор. Ей стало плохо на высоте свыше 2500 м. 34-летняя женщина потеряла сознание, ее муж вызвал спасателей, которые подтвердили отсутствие признаков жизни у британки.

Эвакуировали пациентку с помощью вертолета. Женщину привезли в Барселону, где врачи начали реанимационные действия. То, что им удалось вернуть к жизни пострадавшую после такой длительной остановки сердца, медики сами называют исключительным случаем. Раньше ничего подобного испанские врачи не делали.

Напомним, что у побережья Испании затонула подлодка с тоннами кокаина, ее подняли и доставили в порт.

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