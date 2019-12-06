Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 6 декабря, впервые возьмет участие в политическом ток-шоу Савика Шустера "Свобода слова". Об этом сообщается на странице программы в Facebook.

"Президент Украины Владимир Зеленский впервые в эфире политического ток-шоу - один на один с народом Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, в анонсе телепрограммы сообщается, что основной темой обсуждения будет предстоящая встреча в "Нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже.

Фото: facebook.com/shusteronline

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном.

Ранее "Страна" писала, что перед "Нормандским саммитом" Зеленский стал героем обложки декабрьского номера американского журнала Time. Мы публиковали полный перевод посвященного украинскому лидеру материала. В нем идет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа.

Также мы цитировали слова помощник президента Украины Андрея Ермака. Он рассказал, что Зеленский планирует продлить закон об особом статусе т.н. "ЛДНР" после встречи в нормандском формате 9 декабря.