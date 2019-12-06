Президент Украины Владимир Зеленский хочет предложить на встрече в "Нормандском формате" в Париже создать в так называемых "ЛНР" и "ДНР" некую "муниципальную стражу" вместо предусмотренной минскими соглашениями "народной милиции".

Об этом Зеленский заявил на встрече с бывшими студентами, которых избили на Евромайдане в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Об очередной инициативе Зеленского по Донбассу Эспрессо ТВ рассказал участник встречи Евгений Сердюк.

По его словам, идея Зеленского заключается в том, что в состав стражи войдут украинские нацгвардейцы, представители ОБСЕ, а также представители "республик", не участвовавшие в боевых действиях.

Зеленский не уточнил, должны ли патрули такой "муниципальной стражи" состоять именно из трех человек - по одному от Украины, ОБСЕ и представителей т.н. "ЛДНР", или идет речь только о пропорциональном распределении.

Отметим, что по Минским соглашением предусмотрено создание в отдельных районах Донецкой и Луганской областей отрядов Народной милиции.

Сейчас официально "Народной милицией" в "ДНР" и "ЛНР" именуют их армейские корпуса. То есть, это полноценные подразделения - с танками, реактивными ракетными установками и тяжелой артиллерией.

Если понимать идею Зеленского о "муниципальной стражи" буквально, то это означает, что все эти подразделения должны будут быть разоружены или выведены за пределы официальной украинской границы. И будет создана новая силовая структура, но уже только с полицейскими функциями, в которую войдут как представители Нацгвардии, так и местные жители, но не состоявшие ранее в "Народной милиции". А наличие там представителей ОБСЕ указывает на то, что это будет временная структура - лишь на переходный этап.

Напомним, что Песков рассказал, какой документ могут подписать в Париже по итогам "Нормандской встречи".

Также мы писали о том, что статус Донбасса могут закрепить в Конституции после Нормандской встречи.