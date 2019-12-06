В пятницу, 6 декабря, в парламенте на пленарном заседании рассмотрят сразу несколько законопроектов, среди которых изменения в госбюджет 2020 года, борьба с легализацией преступных доходов и разделение политических должностей и государственной службы. Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованном пресс-службой Верховной Рады.

Так, утром состоится традиционный "Час вопросов к правительству", где заслушают министра экономики Тимофея Милованова.

Кроме того, нардепы рассмотрят законопроект о разделении политических должностей и государственной службы во втором чтении.

Народные избранники могут так же принять законопроект №2179 об упрощении отчетности для финансовых операций и увеличить легальный порог до 400 тысяч гривен. Это поможет бороться с легализацией преступных доходов.

Среди других законопроектов - изменение состава ВСК по расследованию деятельности трех телеканалов и проект закон о бездомных №0932, который предлагает их регистрацию по месту получения социальных услуг.

Как сообщала "Страна", Дмитрий Разумков может поставить на голосование в Раде постановление авторства экс-президента Порошенко о плане действий по членству в НАТО.

Напомним, что НБУ обязал банки размещать на сайтах калькуляторы своих услуг для клиентов.