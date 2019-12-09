Что предстоит на этой неделе? Кому неделя принесет материальную стабильность, а кому для этого нужно проявить настойчивость и усердие. Публикуем гороскоп на 9-15 декабря для всех знаков Зодиака.

Овен (20.03 - 21.04)

На этой неделе вы пересмотрите взгляд на вашего партнера, вам откроется новая информация, которая поможет вам объединится для разрешения сложившейся ситуации. Знакомые проявят по отношению к вам внимание. Период может быть благоприятен для поездок и перемены вида деятельности. Вы накапливаете жизненную энергию и к концу недели можете не совладать с эмоциональными вспышками. Совет: не зацикливайтесь на глубинных переживаниях. Позвольте себе отдохнуть и внутренне настроится на положительные перемены.

Телец (19.04 - 22.05)

У Тельцов на этой неделе больше всего неразрешенных вопросов останется в сферах образования и создании семьи. Звезды советуют вам не принимать скоропостижных решений. Поднакопите опыт, будьте прилежными в труде, позаботьтесь о денежных вложениях. Перед новогодними праздниками ваши кризисы сойдут на "нет", вы получите много внимания от второй половинки и захотите провести несколько дней наедине. Совет: вам обеспечена благоприятная неделя, полная удовольствий, если вы проявите сдержанность.

Близнецы (20.05 - 22.06)

В ваших отношениях - много романтики, сюрпризов, встреч и свиданий, которыми вы будете довольны. Вы нуждаетесь в поддержке и заботе. Появится желание уюта и комфорта. Возможно, вам захочется посетить театр или кино, вкусно поужинать в ресторане или расслабиться в баньке, пройти санитарно-курортное лечение. На этой неделе есть возможность получения нового источника дохода или смены работы. Совет: в этот период желательно не принимать критику близко к сердцу и при этом работать над собой.

Рак (21.06 - 23.07)

Вам предстоит поездка, которая не вызывает у вас особого энтузиазма. Возможно, вы будете решать вопросы недвижимости. Несмотря на достаточно унылый настрой, вас ждут встречи в хорошей компании. Звезды советуют вам проявить больше оптимизма и трудолюбия. Вашим отношениям не хватает сплоченности. Совет: не запускайте механизмы инерционности и склонность к лени. В бизнесе намечается процветание, появится решительный партнер, которому вы сможете доверять.

Лев (22.07 - 24.08)

Сконцентрируйтесь на этой неделе на тех услугах, которые вы задолжали, уделите внимание здоровью и финансовой составляющей жизни. Похоже, что ваши планы и цели рассчитаны не на неделю или месяц. У вас далекоидущие перспективы, которые нуждаются в четком планировании. Это могут быть вопросы, связанные с переездом. Вы уже решаетесь присмотреться к другому виду деятельности. Путь может быть тернистым, однако успех вам гарантирован. Совет: главное в ваших поступках и отношениях - не бросаться из крайности в крайность, не брать все на себя и найти внутренний баланс.

Дева (22.08 - 24.09)

Вам предстоит разрешить финансовые вопросы, в которых вы проявите здоровые амбиции. На фоне серых будней ваши решения могут показаться рискованными. Тем не менее, в конце недели вы получите прекрасный шанс для самореализации, не упустите его. Совет: вам рано расслабляться, это промежуточный результат, который вы сможете достичь в начале года. Можете обратиться за поддержкой к близким.

Весы (22.09 - 24.10)

Общие тенденции недели для Весов - укрепление родственных отношений и создание уюта в доме. Также вам предстоят и траты на себя, а на это уйдет немало финансов. Расставьте акценты правильно - вы можете перевести хобби в работу, помочь родственникам или заняться вопросами здоровья и красоты. Совет: просчитайте все шаги, чтобы не допустить больших денежных потерь. Возможно, вы получите приглашение на мероприятие или повстречаете человека, который может затевать против вас нечестную игру. Не позволяйте нажиться на вас.

Скорпион (23.10 - 23.11)

Звезды советуют Скорпионам быть мягче и проявить щедрость. Вы привыкли идти напролом в рабочих отношениях и кризисных ситуациях. Сдерживайте свои порывы вступить в полемику и спровоцировать конфликт. Эмоциональная стабильность убережет вас от лишних переживаний и решений "сломя голову". Совет: Опасайтесь ненужных покупок и теневых сделок. Не позволяйте себя обманывать, на этой неделе иллюзиям поддаваться опасно.

Стрелец (22.11 - 22.12)

На этой неделе будет много вопросов, связанных с прояснением отношений. Это может быть чувственная сторона, а также партнерские и финансовые отношения. Есть шанс излечить все прежние раны и по-новому взглянуть на свою жизнь и окружение. Находя ответы на свои вопросы, получая поддержку, внимание и полезные советы, не забывайте благодарить и отвечать взаимностью. Совет: закон Вселенной в вашем случае работает как "отдавай и бери", когда вы можете обмениваться взаимопомощью. Принимайте людей такими, какие они есть, не идеализируйте, но и не подавляйте их.

Козерог (21.12 - 21.01)

Впереди у вас период, когда вы будете переживать и хандрить. Не придумывайте больше проблем, чем у вас есть. Это все временная депрессия. Возможно, настроение связано с недомоганием. На этой неделе произойдет ситуация, когда вы себя будете буквально сдерживать от реакции на конфликт. Совет: вам нужно убрать из головы свои страхи. Обратитесь к специалисту. Когда вы получите больше информации о своих проблемах, тревоги улетучатся.

Водолей (20.01 - 19.02)

Вас ждут встречи с друзьями и хлопоты по организации праздника. Вы заслужили сладкий кусочек беззаботного периода. В личных отношениях идет некоторая трансформация - от узаконивания отношений, материнства/отцовства, венчания до развода. В карьере успех принесет командная и слаженная работа. Вам подвернется везение и привлекательный для вас проект, за свои заслуги вы получите премию. Совет: главное - не вступать в конфликты и не уходить в негатив, принимайте все изменения. Они принесут успех.

Рыбы (18.02 - 21.03)

В вашу жизнь может неожиданно ворваться холодный и расчетливый человек, который смотивирует вас на вражду и конфликты. Это могут быть коллекторы или аферисты, с которыми лучше не вступать в полемику. Серьезного негатива в вашу жизнь данная ситуация не принесет, однако весомо истратит нервы. Совет: чтобы не допустить неприятностей в дальнейшем, мирное решение об объединении и прощении придется принимать быстро. В противном случае, конфликт будет только назревать.

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