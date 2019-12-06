Сегодня, 6 декабря, в Киеве частично ограничили движение на Северном мосту в связи с ремонтом покрытия. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодор" в Facebook.

Ограничение будет действовать с 9:00 до 17:00 6 декабря. "Мы продолжаем текущий ремонт покрытия Северного моста. Работы выполняем поэтапно, минимизируя ограничения движения. Работать будем в направлении Троещины", - уточнили коммунальщики.

Также отмечается, что основные работы планируется сделать до вечерних часов пик, чтобы меньше влиять на трафик. Во время работ движение будет частично ограничено.

Фото: facebook.com

Также движение транспорта ограничено на мосту Патона и Южном мосту из-за аварий. В целом пробки на данный момент, на 09.30 составляют в Киеве 6 баллов.

На правом берегу пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский, Набережном шоссе, улице Николая Гринченка. Проспект Валерия Лобановского также стоит.

Фото: Google maps

Напомним, в Киеве на две недели ограничили движение транспорта Южным мостом.

Также мы писали о том, что на Троещину вместо метро может поехать скоростной трамвай.