Адвокат Трампа заявил, что посольство США призывало Украину не расследовать кражу американских миллиардов
Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Счетная палата Украины выявила нецелевое использование многомиллиардной помощи США, но американское посольство призывало не расследовать это дело. Об этом Джулиани написал в своем Twitter.
"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое нецелевое использование средств США в размере 5,3 млрд долларов", - сообщил он. Адвокат Трампа отметил, что в то время одним из направлений налаживания отношений между Вашингтоном и Киевом занимался конкурент действующего президента США на выборах 2020 года Джозеф Байден.
По утверждению Джулиани, посольство США в Киеве тогда "призвало украинскую полицию не проводить расследования". Адвокат не привел других подробностей, но заверил, что сделает это позже.
Фото: twitter.com
Рудоль Джулиани на этой неделе посетил Бухаресте и Киев. Он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.
Напомним, что соратник Трампа Джулиани прилетел в Киев на встречу с украинскими прокурорами.
Также мы писали о том, что Джулиани встретился с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.