Адвокат американского президента Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что Счетная палата Украины выявила нецелевое использование многомиллиардной помощи США, но американское посольство призывало не расследовать это дело. Об этом Джулиани написал в своем Twitter.

"Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое нецелевое использование средств США в размере 5,3 млрд долларов", - сообщил он. Адвокат Трампа отметил, что в то время одним из направлений налаживания отношений между Вашингтоном и Киевом занимался конкурент действующего президента США на выборах 2020 года Джозеф Байден.

По утверждению Джулиани, посольство США в Киеве тогда "призвало украинскую полицию не проводить расследования". Адвокат не привел других подробностей, но заверил, что сделает это позже.

Фото: twitter.com

Рудоль Джулиани на этой неделе посетил Бухаресте и Киев. Он якобы пытался получить информацию у бывших генеральных прокуроров Украины Юрия Луценко, Виктора Шокина, а также уволенного в ноябре прокурора Константина Кулика, который расследовал дело газовой компании Burisma. В ее руководство входил сын бывшего вице-президента США Хантер Байден.

Напомним, что соратник Трампа Джулиани прилетел в Киев на встречу с украинскими прокурорами.

Также мы писали о том, что Джулиани встретился с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.