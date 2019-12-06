В Киеве мужчина позвал на свидание женщину, а потом пригласил ее в квартиру. В доме незнакомец начал ей угрожать и показал запакованный труп пенсионерки – владелицы квартиры. Об обнаруженном теле женщина сообщила в полицию, передает Информатор.

Инцидент произошел в ночь на 6 декабря. По прибытию правоохранители обнаружили тело старой женщины с пакетом на голове; ее шея была замотана шарфом. 82-летнюю хозяйку квартиры спрятали среди вещей. По словам женщины, она познакомилась с мужчиной через сайт знакомств. Он привел ее в эту квартиру и начал угрожать, показав тело. Женщине удалось убежать и сообщить об этом в полицию.

При выяснении деталей патрульным полицейским удалось определить и задержать мужчину, который возможно причастен к преступлению. По словам полицейских, изначально он отрицал свою причастность к произошедшему, но позже признался. Предварительно, причиной смерти стало удушение, но точная причина станет ясна после проведения соответствующих экспертиз.

Каким образом погибшая и задержанный были связаны между собой, а также другие детали случившегося выясняются. На месте работали экипажи полиции, следственно-оперативные группы районного и главного управления полиции, кинологи и эксперты.

Фото: kiev.informator.ua

Видео: facebook.com

Напомним, что под Киевом расстреляли бизнесмена из Грузии, задержаны местные, которые за деньги спрятали труп.

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