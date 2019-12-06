Государственный секретарь США времен администрации Обамы, Джон Керри, публично выступил в поддержку экс-вице-президента Джо Байдена на выборах главы государства в 2020 году. Об этом Керри заявил в четверг, 5 декабря, как сообщает Голос Америки.

"Я никогда не видел, чтобы мир так сильно нуждался в человеке, который с первого дня сможет приступить к крайне сложному делу - восстановлению мира, расколотого вдребезги Дональдом Трампом", - заявил бывший глава Госдепартамента США.

Параллельно, президентская кампания Джо Байдена начала акцентировать внимание на непоследовательности Дональда Трампа как главнокомандующего и главы Белого дома. В связи с этим в интернете распространяется политическая реклама с видео, где другие мировые лидеры высмеивают Трампа во время приема в Букингемском дворце.

"Следующему президенту достанется мир в состоянии полного беспорядка", - заявил Байден.

Голосование на выборах президента США состоится в ноябре 2020 года. Джо Байден пока лидирует в большинстве рейтингов внутри Демократической партии США.

Напомним, что демократы обвинили Трампа в подстрекательстве Украины к вмешательству в следующие выборы.

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