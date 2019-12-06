Власти порта Сингапура арестовали российское судно "Севастополь", которое попало под американские санкции. Об этом заявил заместитель гендиректора по управлению флотом компании "Гудзон" Олег Аникин, сообщает РИА "Новости".

По его словам, когда судно зашло в Сингапур, у него отказали вспомогательные двигатели. "Обращались в сингапурские ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается - ставят неподъемный ценник", - рассказал Аникин.

Он добавил, что компания пыталась привезти специалистов из России, но власти Сингапура не пустили их на борт, что привело к долгу за стоянку судна, после чего власти арестовали корабль. На данный момент судно арестовано и находится в порту. На борту судна 12 членов экипажа, у которых есть провизия и электричество.

Аникин уточнил, что суд назначен на 17 декабря. До этого времени власти порта берут судно под контроль и никого не будут впускать на борт и выпускать с него.

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