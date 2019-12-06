Глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада не успеет до конца года принять законы о рынке земли и о статусе Донбасса.

Об этом он заявил прессе 5 декабря в кулуарах Рады, как передают Украинские Новости.

"Если все авторы - а я думаю, что все оппозиционные силы (будут настаивать по рынку земли - Ред.) на рассмотрении повторном и голосовании этих правок, - то я думаю, что предварительная оценка - две недели голосований. До Нового года уже нет времени голосовать две недели. Вообще", - сказал Давид Арахамия.

Давид Арахамия в Раде 5 декабря, фото: Cтрана

Он так же прогнозирует, что и новый законопроект о статусе Донбасса не будет принят до Нового года. Давид Арахамия добавил, что работа над документом еще не начиналась.

"Исходя из того парламентского опыта небольшого, который мы имеем, если это вообще новый концепт и новый закон, то нужно минимум три недели", - уточнил он.

Арахамия считает, что рассмотрение законопроекта об особом статусе Донбасса займет полтора месяца.

Также нардеп допускает внесение нового проекта постановления о смене председателя Комитета Рады по международному сотрудничеству. По этому поводу "Страна" в материале "Не дали себя нагнуть" выяснила, почему "слуги народа" провалили спущенную им с Банковой кандидатуру Ясько на место Яременко.