В Египте произошла авиационная катастрофа. Здесь разбился сверхзвуковой истребитель египетских ВВС МиГ-29.

"Истребитель разбился из-за внезапной технической ошибки, возникшей во время планового учебного полета, однако пилот выжил, катапультировавшись с самолета”, - заявил официальный представитель Вооруженных сил Египта Тамер аль-Рифай, как сообщает агентство Xinhua.

Специальная техническая комиссия сейчас проводит расследование, призванное установить причину неполадки, приведшей к аварии.

За последний год это уже второй российский МиГ-29, который рухнул в Египте. Первый инцилдент с МиГ-29 произошел в ноябре прошлого года, тогда тоже обошлось без жертв.

Партия из 46 истребителей, была поставлена Египту Россией в 2016 году. Общая сумма контракта тогда составила $2,5 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что Египет назвал причину крушения истребителя МиГ-29М, купленного у России.

Так же мы рассказывали, что под Москвой рухнул и сгорел дотла военный истребитель МиГ-29.