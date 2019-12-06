Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, вчера, 5 декабря, встретился в Киеве с Рудольфом Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа.
Как уверяет нардеп инициатива о переговорах исходила от американского гостя. Об этом Александр Дубинский сообщил в своем Facebook.
"Принял приглашение на встречу от Руди Джулиани. Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов:
- хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича;
- возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в том числе, через инвестфонд Franklin Templeton, оперирующий из США;
- последующем инвестировании украденных из украинского бюджета средств в гособлигации Украины при соучастии Гонтаревой;
- и нанёсшей существенный ущерб бюджету реструктуризации этих долгов при участии министра финансов Яресько.
Пояснил, что в сферу моих интересов входит поиск доказательств выведения из Украины более 10 млрд долларов, которые могут быть возвращены в мою страну с помощью следственной комиссии парламента, а также при возможном участии в расследовании этих фактов органов юстиции США.
Также во время встречи рассказал об умышленной блокировке заинтересованными лицами, в том числе отдельными должностными лицами международных финансовых структур, в частности, МВФ и высокопоставленными должностными лицами Украины создания следственной комиссии.
Подчеркнул необходимость координации и взаимодействия в вопросах этого расследования с правоохранительными органами США в связи с тем, что имеются обоснованные подозрения в отношении некоторых юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией США", - написал нардеп.
Фото: facebook.com/dubinsky.pro
Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани встретился с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.