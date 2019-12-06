Народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Дубинский, вчера, 5 декабря, встретился в Киеве с Рудольфом Джулиани, адвокатом президента США Дональда Трампа.

Как уверяет нардеп инициатива о переговорах исходила от американского гостя. Об этом Александр Дубинский сообщил в своем Facebook.

"Принял приглашение на встречу от Руди Джулиани. Рассказал о планах создания следственной комиссии парламента, основной целью которой будет расследование фактов:

хищения многомиллиардных сумм из украинского бюджета в период президентства Порошенко и Януковича;





возможной легализации этих средств в иностранных юрисдикциях, в том числе, через инвестфонд Franklin Templeton, оперирующий из США;





последующем инвестировании украденных из украинского бюджета средств в гособлигации Украины при соучастии Гонтаревой;





и нанёсшей существенный ущерб бюджету реструктуризации этих долгов при участии министра финансов Яресько.

Пояснил, что в сферу моих интересов входит поиск доказательств выведения из Украины более 10 млрд долларов, которые могут быть возвращены в мою страну с помощью следственной комиссии парламента, а также при возможном участии в расследовании этих фактов органов юстиции США.

Также во время встречи рассказал об умышленной блокировке заинтересованными лицами, в том числе отдельными должностными лицами международных финансовых структур, в частности, МВФ и высокопоставленными должностными лицами Украины создания следственной комиссии.

Подчеркнул необходимость координации и взаимодействия в вопросах этого расследования с правоохранительными органами США в связи с тем, что имеются обоснованные подозрения в отношении некоторых юридических и физических лиц, находящихся под юрисдикцией США", - написал нардеп.

Фото: facebook.com/dubinsky.pro

Ранее "Страна" сообщала, что Джулиани встретился с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным.