Президент Украины Владимир Зеленский выполнил свое обещание и провел на Банковой встречу с бывшими студентами, которых избили на Евромайдане в центре Киева в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года.

Открывая встречу гарант поблагодарил своих гостей за то, что они откликнулись на его предложение, и заверил, что для него это большая честь, как передает пресс-служба Офиса президента.

Фото: president.gov.ua

"Мне всегда было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С чего началась Революция. Хотелось познакомиться лично, проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь", - сказал Владимир Зеленский.

Президент убежден, что молодые люди, которые сыграли важную роль в Революции Достоинства и стали движущей силой протестов, являются сильными личностями, поэтому их следует привлекать к жизнедеятельности страны. Он отметил, что хотел бы услышать от участников встречи их видение развития Украины и узнать о сферах, в которых хотели бы сотрудничать.

"Как можно вас привлечь, если вам это интересно? Вы - общественность. Вам мы можем доверять", - сказал глава государства.

Пршедшие на встречу рассказали Владимиру Зеленскому о том, как начинался Майдан и о своих мотивах участия в протестах, которые впоследствии переросли в Революцию Достоинства.

"Что изменилось после событий 2013? Прежде всего изменились мы. И этого никто у нас отнять не сможет. Это внутреннее ощущение свободы и уверенность, что голос каждого из нас важен", - сказал один из участников Евромайдана, отметив, что теперь каждый может свободно выражать свои мысли, путешествовать по Европе, общаться на украинском языке, а страна имеет независимую церковь и обеспеченную армию.

"Мы вышли потому, что считали, что нас разворачивают в сторону бесправия, когда права человека ничего не будут значить в Украине, и в объятия Таможенного союза... Каждый из здесь присутствующих на какой-то процент состоит из событий Майдана. И эту часть себя очень не хочется изменять. Очень не хочется, чтобы у нас было так, как до Майдана. Хочется перемен, и мы все готовы прилагать к этому усилия", - добавила другая участница тех событий.

Участники встречи также рассказали, чем занимаются сейчас. Некоторые из присутствующих стали защитниками Украины и провели на фронте несколько лет. Другие начали оказывать волонтерскую помощь и сейчас тесно сотрудничают с ветеранами и профильными министерствами.

В частности на встрече подчеркивалась необходимость разработки законодательства, которое дало бы больше возможностей ветеранам реализовать себя в органах власти, в других сферах жизнедеятельности страны после службы в зоне боевых действий.

Отдельно акцентировалось внимание на вопросе защиты активистов и тех, кто отстаивает права людей, общин, выступает в защиту экологии. Также прозвучало предложение расширить действие закона "О внесении изменений в Закон Украины" О предотвращении коррупции".

Одной из важнейших тем, которая обсуждалась, было расследование преступлений против участников Евромайдана.

"Для вас дела Майдана - это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где ходит, ездит, или летает, а должны сидеть - чтобы они сидели", - заявил президент.

Он отметил важность перезагрузки Государственного бюро расследований и заверил, что после принятия необходимых поправок Верховной Радой прокуроры, занимавшиеся делами Майдана, будут задействованы и в дальнейшем. "Мы хотим поставить точку в этом деле", - сказал Владимир Зеленский.

В завершение участники встречи подарили президенту часть одного из памятников Ленину, который был свергнут во времена Революции Достоинства.

Они также выразили слова поддержки главе государства накануне саммита в "Нормандском формате" в Париже 9 декабря и повязали на запястье главы государства ленту в национальных цветах - такую, как носили участники Евромайдана.

Присутствующие призвали президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе "под стволами автоматов" и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой сдачи государственных интересов. Они заверили, что и сейчас готовы встать на защиту Украины.

"Свобода и достоинство важнее не только имиджа, но даже и жизни. И наши ребята на фронте это доказали", - сказали молодые активисты.

Владимир Зеленский поблагодарил их за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины.

Напомним, ранее "Страна" опубликовала перевод статьи журнала Time, на обложке которого появится Зеленский.