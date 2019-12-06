Беглый экс-нардеп Александр Онищенко в данный момент находится в Германии за решеткой и ожидает решения немецкого суда об экстрадиции. На данный момент его освобождение под залог пока не рассматривается.

Об этом передает DW.

Как выяснилось, Александр Онищенко был задержан 28 ноября не в Аахене, а в городе Ахим вблизи северогерманского Бремена, как уточнили в прокуратуре Ольденбурга.

"На основании запроса Украины об экстрадиции 50-летнего гражданина Украины Высшим земельным судом Ольденбурга был выдан ордер на экстрадиционный арест", - отметили на запрос в прокуратуре.

В Украине экс-депутата подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча".

На данный момент в прокуратуре Ольденбурга ждут официальной реакции адвокатов Александра Онищенко, после чего суд будет решать, выдавать или нет задержанного экс-нардепа Украине. Продолжительность юридических процедур экстрадиции в прокуратуре прогнозировать не берутся.

"В то же время о выходе Онищенко из тюрьмы под залог речи пока не идет", - уточнили в прокуратуре.

Ранее "Страна" сообщала, что новость о задержании в Германии Онищенко прокомментировал его адвокат.