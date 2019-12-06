Народный депутат Юрий Корявченков (известный так же как артист шоу "Вечерний квартал" по прозвищу Юзик- Ред.), избранный в Раду от "Слуги народа" по мажоритарному округу №33 в Кривом Роге, принял на работу как своего помощника супругу Татьяну.

"Она окончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает", - объяснил ситуацию Корявченков-Юзик, как передает движение "Честно".

По словам народного депутата, супруга Татьяна работает его помощником на общественных началах. Кроме нее, на общественных началах Юрию Корявченкову помогают Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

Всего у народного депутата восемь помощников. Деньги за свою работу официально получают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Ранее "Страна" сообщала, что в САП открыли дело из-за записи разговора "Слуги народа" Юзика с полицией Кривого Рога.