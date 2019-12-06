В ночь с 4 на 5 декабря, когда спасатели работали на пепелище колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса, их бесплатно угощал кофе парень с фургоном.

Об этом написала пресс-служба МВД Украины на своей странице в Facebook.

"Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе. Благодарим вас за большое сердце! Потому что дело ведь не в цене на чашку кофе, дело в заботе о других", - сказано в сообщении на странице ведомства.

Скриншот и фото: Facebook/ mvs.gov.ua

Один из комментаторов узнал парня с фургоном "Боря кофейник". Им оказался житель Одессы Анатолий Парфенов.

Анатолий с семьей. Фото: Facebook

На своей странице молодой человек благодарит всех, кто работал на пожарище.

"Спасибо всей службе МЧС! А также сотрудникам скорой помощи, полиции, работникам ЖКС и других обслуживающих город структур!" - написал Анатолий.

Как рассказывала "Страна", у полиции появились две версии причины пожара в колледже, в том числе поджог.

Мы также писали, что жертвами трагедии уже числятся два человека.