Полиция Одессы нашла женщину, которую считали пропавшей без вести во время пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили местонахождение женщины. С ней была потеряна связь, поэтому ее внесли в список пропавших без вести. Однако выяснилось, что с ней все в порядке. Эта женщина 1981 года рождения не была 4 декабря в здании колледжа.

Таким образом, теперь список пропавших сократился до 12 человек. Их поиски продолжаются.

Напомним, ранее среди пропавших числились 14 человек. Но сегодня под обугленными обломками было найдено тело женщины, которую пока не идентифицировали.

Это вторая официально установленная жертва пожара. Вчера в больнице скончалась 17-летняя студентка колледжа.