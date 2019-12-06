В "Слуге народа" была дискуссия относительно процедуры определения кандидатуры на должность председателя комитета по вопросам внешней политики.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление члена фракции "Слуга народа" Данила Гетманцева в кулуарах Верховной Рады.

"Была, наверное, внутренняя дискуссия. Нас же обвиняют в том, что мы голосуем как солдаты, но видите, и дискуссия может быть. Против увольнения старого главы (Богдана Яременко - ред.) не было ни одного (сомнения), как мне известно. Дискуссия главным образом касалась процедуры определения нового председателя (комитета), то есть новой кандидатуры. По мнению некоторых наших коллег, процедура была немножко запутанной, и поэтому возможно, не соответствовала тем демократическим стандартам, которые они себе представляют", - рассказал Гетманцев.

Глава фракци "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал повторное голосование на следующей пленарной неделе.

По словам Арахамии, решение о том, вносить ли повторно кандидатуру Ясько, или искать другие кандидатуры, будет принимать вся партия.

Ранее сообщалось, что главой международного комитета Рады вместо Яременко может стать Потураев.