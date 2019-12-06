Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что изменения в Конституции по части децентрализации и особого статуса Донбасса были согласованы предыдущим правительством в рамках Минских договоренностей. Об этом сообщает "Европейская правда".

Заявление глава МИД сделал во время общения с украинскими журналистами по итогам первого дня министерского совета ОБСЕ.

"Президент Зеленский не один раз - здесь вопрос ни в его министрах, ни в его помощниках - он сам сказал, что есть определенные красные линии, которые мы не переступаем", - сказал Пристайко.

По его словам, определенные конституционные изменения, касающиеся децентрализации, анонсировало еще предыдущее правительство, и они оговорены в Минских договоренностях.

"Это то, что было обещано, это то, что было сделано под военным давлением, когда на нас наступали, когда наши люди погибали. Это то, что записано Минских договоренностях, которые мы выполняем. Никаких новых идей, касающихся изменений в Конституцию, по меньшей мере у меня нет", - заявил министр.

Ранее "Страна" цитировала слова Пристайко о том, что альтернативы Минским соглашениям Украина не готовит.

Мы также писали о том, что на встрече НАТО в Лондоне министр заявил, что Украина защищает восточный фланг альянса.