Первая леди США Мелания Трамп показала видео, в котором украшает к Рождеству Белый дом в патриотическом духе. Ролик опубликован в официальном Twitter первой леди.

В комментарии к сюжету супруга Трампа назвала праздничный декор выставкой патриотизма.

"Дух Америки сияет в Белом доме! Я рада поделиться этой прекрасной выставкой патриотизма со всеми, и я рада, что все могут насладиться красотой Рождества!" - написала Мелания.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd — Melania Trump (@FLOTUS) December 2, 2019

Главную рождественскую ель резиденции президента США в этом году украсили бумажными цветами ручной работы. Они являются эмблемами каждого штата. А в Парадной столовой установили имбирный домик с копиями главных достопримечательностей страны: статуи Свободы, моста Золотые Ворота, горы Рашмор и других.

Фото: usa.one

Мелания Трамп поблагодарила всех сотрудников и волонтеров, которые работали над украшением Белого дома.

Сегодня "Страна" публиковала заявление главы ПЦУ Епифания о том, что украинское общество пока не готово праздновать Рождество 25 декабря. Хотя полмесяца назад он разрешил своей пастве отмечать религиозный праздник вместе с католиками.