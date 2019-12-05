Мелания Трамп в праздничных интерьерах Белого дома. Фото: usa.one

Первая леди США Мелания Трамп показала видео, в котором украшает к Рождеству Белый дом в патриотическом духе. Ролик опубликован в официальном Twitter первой леди.

В комментарии к сюжету супруга Трампа назвала праздничный декор выставкой патриотизма.

"Дух Америки сияет в Белом доме! Я рада поделиться этой прекрасной выставкой патриотизма со всеми, и я рада, что все могут насладиться красотой Рождества!" - написала Мелания.

Главную рождественскую ель резиденции президента США в этом году украсили бумажными цветами ручной работы. Они являются эмблемами каждого штата. А в Парадной столовой установили имбирный домик с копиями главных достопримечательностей страны: статуи Свободы, моста Золотые Ворота, горы Рашмор и других.

 Фото: usa.one

Мелания Трамп поблагодарила всех сотрудников и волонтеров, которые работали над украшением Белого дома. 

Сегодня "Страна" публиковала заявление главы ПЦУ Епифания о том, что украинское общество пока не готово праздновать Рождество 25 декабря. Хотя полмесяца назад он разрешил своей пастве отмечать религиозный праздник вместе с католиками.

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