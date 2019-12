Первая леди США Мелания Трамп показала видео, в котором украшает к Рождеству Белый дом в патриотическом духе. Ролик опубликован в официальном Twitter первой леди.

В комментарии к сюжету супруга Трампа назвала праздничный декор выставкой патриотизма.

"Дух Америки сияет в Белом доме! Я рада поделиться этой прекрасной выставкой патриотизма со всеми, и я рада, что все могут насладиться красотой Рождества!" - написала Мелания.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd