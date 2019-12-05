Станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта в четверг вечером после полученного анонимного сообщения о минировании.

Об этом информирует портал "Киев оперативный".

"Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – говорится в сообщении.

Подробности уточняют правоохранители.

Проводится проверка.

К сожалению, случаи эвакуации в столице происходят часто. Особенно страдает киевский метрополитен и железнодорожный вокзал.

Например, почти месяц назад в Киеве вынужденно закрыли сразу три станции метро из-за анонимного звонка о минировании.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре подростки развлекались сообщениями о "минировании" школ.

Еще мы писали, что недавно на Ж/Д вокзале в Киеве были эвакуированы все пассажиры после звонка о минировании вокзала.