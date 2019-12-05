Станцию метро "Дарница" в Киеве закрыли из-за звонка о минировании
Станция киевского метрополитена "Дарница" закрыта в четверг вечером после полученного анонимного сообщения о минировании.
Об этом информирует портал "Киев оперативный".
"Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", – говорится в сообщении.
Подробности уточняют правоохранители.
Проводится проверка.
К сожалению, случаи эвакуации в столице происходят часто. Особенно страдает киевский метрополитен и железнодорожный вокзал.
Например, почти месяц назад в Киеве вынужденно закрыли сразу три станции метро из-за анонимного звонка о минировании.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Днепре подростки развлекались сообщениями о "минировании" школ.
Еще мы писали, что недавно на Ж/Д вокзале в Киеве были эвакуированы все пассажиры после звонка о минировании вокзала.