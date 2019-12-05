Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном.

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в четверг, во время разговора были скоординированы позиции накануне встречи в "нормандской формате" 9 декабря.

Ранее "Страна" писала, что перед "нормандским саммитом" Зеленский стал героем обложки декабрьского номера американского журнала Time. Мы публиковали полный перевод посвященного украинскому лидеру материала. В нем идет речь о том, что американские демократы считают Владимира Зеленского жертвой превышения полномочий президента США Дональда Трампа.

Также мы цитировали слова помощник президента Украины Андрея Ермака. Он рассказал, что Зеленский планирует продлить закон об особом статусе "ЛДНР" после встречи в нормандском формате 9 декабря.