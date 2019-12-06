Народный депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что во время "нормандского саммита" президент Владимир Зеленский должен договориться об ускорении мирного процесса и заключении нового договора между Украиной и Россией о транзите газа.

Как сообщает сайт парламентария, об этом он сказал журналистам в кулуарах Рады 5 декабря.

Левочкин прокомментировал тему капитуляции, которую подняла на щит "партия войны" накануне встречи в Париже.

"Все разговоры о "красных линиях", о капитуляции – это политические спекуляции. Единственная капитуляция – если на встрече в рамках "нормандского формата" президент не договорится о двух вещах: ускорении мирного процесса и новом договоре между Украиной и Российской Федерацией о поставках и транзите природного газа через нашу территорию", – сказал политик.

Он пояснил, что потеря Украиной статуса транспортера российских углеводородов в Европу сделает невозможным снижение стоимости коммунальных тарифов для населения.

"Если мы потеряем стратегическое значение нашей ГТС, мы потеряем возможность уменьшить платежку для каждого человека. Это будет настоящая капитуляция. Все остальное – это политические спекуляции и попытки помешать президенту Зеленскому выполнить его предвыборное обещание – установление мира в Украине", – резюмировал депутат.

В середине ноября Левочкин выступил в эфире российского ток-шоу "60 минут" по телемосту и рассказал о перспективах реализации Минских соглашений.

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