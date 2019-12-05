В Ровно при загадочных обстоятельствах умерла многодетная мать. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Она выпала из окна квартиры брата. В полиции склоняются к версии о самоубийстве. Родственники утверждают, что покончить с собой и оставить сиротами маленьких детей женщина не могла. Не верят в такое и жители многоэтажки, потому что накануне слышали грохот и ссоры", - говорится в материале.

Тело на мостовой увидел парень, который шел в гости к другу.

Жители дома вызвали скорую и полицию. "Признаков насильственной смерти не обнаружено, на данный момент все выглядит будто женщина выпрыгнула из окна", - рассказали в полиции.

Примечательно, что в это время в квартире находился ее брат.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Днепре 21-летняя девушка выпала с общего балкона 10 этажа.

Также мы писали, что в Днепре пожилая женщина выпала из окна на 10 этаже.