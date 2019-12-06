Откровения Ермака: продление закона об особом статусе, Конституция и "Стена"

Самые громкие украинские сенсации вчерашнего дня звучали в Лондоне, где оказался помощник президента Андрей Ермак. Представитель главы государства, которого сегодня называют главным по договоренностям с Москвой, озвучил сразу несколько тезисов, идущих в разрез с тем, что звучит внутри страны.

По словам Ермака, закон об особом статусе в нынешнем году будет продлен (сразу после парижской встречи Нормандской четверки), а новый закон напишут только в следующем году. Кроме того, он заявил, что особый статус Донбасса внесут в Конституцию, как это предусмотрено Минскими соглашениями (тоже после парижской встречи). Также он сказал, что выборы на Донбассе (после которого ему и дадут особый статус) пройдут следующей осенью вместе с местными выборами по всей Украине.

Ну, и на десерт помощник президента сообщил, что такое план "Б" Владимира Зеленского на случай провала саммита Нормандской четверки. Как оказалось, это реинкарнация плана Арсения Яценюка о постройке "Стены" – точнее, продление этого металлического заборчика вдоль линии разграничения.

О плане "Б" всерьез говорить не стоит, а вот другие заявления Ермака достойные анализа. Что касается продления закона об особом статусе вместо его переписывания уже в этом году, то это совершенно логично и правильно - принять новый закон до нового года (когда истекает срок действия предыдущего) уже точно не успеют.

А вот в том, что касается изменения Конституции, пока больше вопросов, чем ответов. Хотя бы потому, что Ермак дезавуировал Зеленского, который ранее заявлял, что насчет особого статуса в Основном законе – ни-ни. Больше того, ни один высокопоставленный чиновник нынешней власти в Киеве таких заявлений до сих пор не делал. Поэтому не исключено, что заявления Ермака адресованы исключительно Западу. Даже если сам Ермак убежден, что все будет именно так, как он говорит.

К тому же, многое зависит от тех тем, которые помощник президента не озвучил. В частности, от того, пройдут выборы на Донбассе после прекращения огня или Киев будет настаивать на "формуле Порошенко" (то есть сначала контроль над границей, потом выборы). Пока в этом вопросе никакой ясности нет, говорить о других вопросах не стоит.

Зачем Зеленский собирает закрытое СНБО

Не исключено, что вопрос о выборе между "формулой Зеленского" и "формулой Штайнмайера" будет стоять на закрытом заседании СНБО, которое президент решил собрать 7 декабря – за два дня до начала парижского саммита. Судя по тому, что на заседание приглашен министр иностранных дел Вадим Пристайко, вопрос переговоров в французской столице точно будет в повестке дня. Но он вряд ли станет основным.

Этот вывод можно сделать из двух факторов. Во-первых, на заседание, кроме Пристайко, приглашены руководители всех силовых структур. Во-вторых, как уже сказано, соберется СНБО 7 декабря – то есть за два дня до саммита. И за день до того, как "партия войны" планирует провести свои предупредительные акции протеста.

Скорее всего, именно эти акции и станут главной темой заседания. По забавному (или не очень) совпадению, они подтверждают некогда осмеянную переписку депутата Лизы Богуцкой о путче, который Петр Порошенко готовит на декабрь.

Теперь этот "путч" готовится уже не одним экс-президентом, а целым "ГКЧП" в лице Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Святослава Вакарчука (для полноты ностальгической картинки 2004 года не хватает разве что Виктора Ющенко). И все может оказаться совсем не так весело, как было при чтении переписки Богуцкой.

Хотя рейтинг Зеленского все еще превышает 50%, раздражение антисоциальной политикой его правительства растет, в то время как у националистов растет раздражение даже теми робкими шагами к миру, сделанными на Донбассе. Все это может привести к тому, что акции будут, во-первых, массовыми, во-вторых, радикальными.

Задача силовиков – предотвратить радикализацию протеста. Но не только силовиков. На то же будут направлены усилия политтехнологов и, скорее всего, самого президента, который может выступить со специальным обращением, посвященным поездке в Париж.

Драка "слуг народа": кто и почему

В парламенте радикализация уже началась. Правда, своеобразно. Главный скандал вчерашнего дня – драка между депутатами "Слуги народа" Максом Бужанским и Гео Леросом. Формальный повод – маты, который использовал Лерос в партийном чате в адрес еще одного депутата от той же фракции Ирины Верещук.

Сама переписка еще вчера была выложена в сеть, и стало ясно, что темой обсуждения были выступления Верещук на телеканале NewsOne. Что фракция делать запрещает. Во время этого обсуждения Лерос и нахамил своей коллеге.

Однако и походы на опальный телеканал – тоже лишь формальный повод. Отношения между группами влияния внутри провластной фракции осложнились уже настолько, что любая мелочь становится поводом для конфликтов.

Ирина Верещук еще недавно была представителем Кабмина в парламенте, но премьер вынудил ее уйти после того как она не проголосовала за закон о земле. Ее заменила соратница Алексея Гончарука по BRDO Елена Шуляк. Ранее с поста представителя президента в правительстве ушел Андрей Герус, которого заменил бывший госсекретарь Минэкономики времен Абромавичуса Алексей Перевезенцев.

Во всех последних случаях кадровых ротаций речь идет об усилении одной группы – соросовско-пинчуковской, к которой принадлежит и Лерос. Из опубликованной переписки в чате видно, что и во фракции эта группа в лице Лероса чувствует себя хозяевами положения.

Что, конечно же, не нравится остальным группам.

А еще одна причина нарастающего конфликта – ситуация вокруг "Приватбанка". Дело движется к принятию закона о запрете возврата его Коломойскому (либо к провалу этого закона), и это заставляет нервничать обе группы - и группу олигарха, и группу Коломойского. Тем более, что ни те, ни другие не понимают, какую позицию займут "кварталовцы".

Нацбанк хочет укреплять гривну дальше?

Нацбанк вчера рекламировал укрепление гривны. Замглавы НБУ Дмитрий Скороход в своем интервью не только рассказывал, что курс ниже 24 гривен за доллар – это хорошо, но и спрогнозировал дальнейшее укрепление нацвалюты.

На первый взгляд крепкая гривна – это действительно хорошо. Если, конечно, не считать того фактора, что таможня проваливает выполнение плана по сборам, из-за чего происходит катастрофическое недовыполнение госбюджета.

Однако проблема в том, что укрепление гривны не сопровождается снижением цен на товары. Даже на импортные. И дело не только в том, что импортеры решили получить сверхприбыли. Просто никто не верит, что это укрепление надолго. 100 миллиардов гривен, вложенные нерезидентами в облигации внутреннего госзайма, с марта следующего года начнут возвращаться обратно во внутренний оборот, и маятник курса развернется в другую сторону. Больше того, есть риски, что маятник начнет разворачиваться раньше, что смену его вектора может спровоцировать любой случайный фактор. Именно понимание ненадежности ситуации на финансовом рынке и удерживает цены на высоком уровне.

Поэтому заверения Нацбанка, что укрепление гривны – это хорошо, актуальны разве что только для тех, кто регулярно ездит за границу. Если для кого цены и подешевели, то это для них.

Одесская трагедия-2019: кто виноват в пожаре

Главная трагедия последних двух дней – пожар в Одесском колледже экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса. По состоянию на вчерашний день официально от него погибла одна студентка, но 15 человек все еще считались пропавшими без вести, и даже Зеленский в своем обращении сказал, что жертв наверняка больше.

Для Одессы после 2 мая 2014 года пожары с человеческими жертвами – особенно болезненная тема. Но печальный парадокс в том, что именно в этом городе такие трагедии в последние годы случаются регулярно.

Хотя объективности ради надо признать, что проблемы, приводящие к этим пожарам, являются проблемами всей страны.

Пожар в колледже, судя по всему, произошел из-за обогревателя, который принесли в здание потому, что оно недостаточно отапливается. И это сегодня проблема всех вузов. Когда настанут настоящие холода, мы вновь будем читать сообщения о вынужденных каникулах, которые устраивают для экономии отопления.

Но и это не все. За последние пять лет произошел окончательный развал всей системы государственного контроля – и пожарного, и санитарно-эпидемиологического.

Наконец, материальная база вузов. В этом году власть много рассказывает об увеличившихся темпах строительства, подразумевая, естественно, жилищное строительство. Иногда власти некоторых городов открывают новые школы и детсады. Но ни одной новости о постройке нового здания для вуза никто не найдет. Да и о реконструкциях тоже. Поэтому стоит ли удивляться, что в ветхом здании колледжа 1914 года постройки произошло то, что произошло?