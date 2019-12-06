Американские ученые установили, что использование стойкой краски и средств для выпрямления волос связано с повышенным риском развития рака груди у женщин. Об этом сообщает сайт N+1.

Для проверки связи исследователи проанализировали данные более 47 тысяч американок. За время наблюдений у 2794 из них диагностировали рак молочной железы. Он был повышен у тех, кто регулярно в течение минимум 12 месяцев использовал стойкие краски для волос с ароматическими аминами, а также средства для выпрямления волос с производными формальдегида - известного канцерогена.

В исследовании учитывалось только использование средств в домашних условиях.

Примечательно, что среди женщин, которые пользовались краской для волос, риск развития рака груди был выше на 45% для темнокожих женщин и на 7% - для светлокожих. При этом использование средств для выпрямления волос повышало риск развития рака груди на 18% независимо от этноса.

Проблема использования в средствах для волос токсичных и канцерогенных веществ заботит и химиков. В прошлом году коллектив ученых из Великобритании создал нетоксичную краску из черносмородинового жмыха. Она выдерживает 12 циклов мытья головы и дает волосам насыщенный сине-фиолетовый цвет.

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