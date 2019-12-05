Кабмин принял распоряжение о запуске новой таможни, которая полноценно заработает с 8 декабря.

Об этом сообщили на сайте Правительства.

С 8 декабря Государственной таможенной службе передаются полномочия Государственной фискальной службы по реализации государственной таможенной политики, государственной политики в сфере борьбы с правонарушениями во время применения законодательства по вопросам государственного таможенного дела.

"Наконец мы официально запускаем работу новой Таможни, это позволит эффективнее трансформировать таможенную сферу, реализовать запланированные инфраструктурные проекты, существенно изменить кадровый состав. Продолжаем работать над тем, чтобы перезагрузить работу службы, сломать негативный стереотип о таможне, который формировался в течение долгих лет, и перекрыть потоки контрабанды в страну", - сказал глава Государственной Таможенной службы Максим Нефедов.

Ранее сообщалось, что таможня сегодня объявила о новых реквизитах платежей для предприятий.

Еще мы рассказывали, как Нефедов показал, как контрабандную партию сигарет на 3 миллиона спрятали в угле.