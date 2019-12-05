Народные депутаты продлили действие налоговой льготы для предприятий и организаций, учрежденных общественными объединениями лиц с инвалидностью.

Соответствующий Закон на базе проекта №2439 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно создания благоприятных условий деятельности для предприятий и организаций, учрежденных общественными объединениями лиц с инвалидностью" был принят на утреннем заседании Парламента 5 декабря, передает Юрлига.

Закон был принят в редакции Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Законом продлен на 5 лет (до 1 января 2025 года) срок действия льготной ставки по НДС по операциям по поставке товаров и услуг, которые изготавливаются и поставляются организациями или предприятиями лиц с инвалидностью.

Соответствующее законодательство согласовано с положениями Конвенции о правах лиц с инвалидностью в части употребления термина "лицо с инвалидностью" вместо "инвалид", а также приведено в соответствие с положениями Закона "Об общественных объединениях" в части употребления терминологической конструкции "общественное объединение" вместо "общественная организация".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада повышает выплату по уходу за детьми с инвалидностью.

Также мы информировали, что недавно были расширены виды компенсации работодателям, трудоустроившим лиц с инвалидностью.