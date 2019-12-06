Сегодня, 5 декабря, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2288 касательно отсрочки повышенных штрафов за нарушения, связанные с нерастаможенными авто.

Соответствующее решение поддержали 311 депутата, передает Юрлига.

В случае принятия законопроекта к лицам, совершившим нарушения таможенных правил, предусмотренные частями 4 - 6 ст. 470 (превышение установленного ст. 95 ТК срока доставки товаров и транспортных средств личного пользования) и частями 4-6 ст. 481 Таможенного кодекса (превышение срока временного ввоза товаров, транспортных средств личного пользования и транспортных средств коммерческого назначения), в период с 22 августа по 31 декабря 2019 года включительно, будут применяться санкции в виде штрафа в размере 8 500 грн и 17 000 грн соответственно.

Напоминаем, что 25 ноября 2018 года вступил в силу Закон №2612-VIII, которым в Таможенный кодекс внесены изменения, направленные на усиление ответственности за превышение сроков транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией и передачу их в пользование другим лицам. Указанные изменения вступили в силу с 22 августа 2019 года.

22 сентября 2019 года вступил в силу Закон №73 - IX, которым, в частности, временно, до 31 декабря 2019 года включительно, лиц, ответственных за соблюдение условий (требований) таможенных режимов временного ввоза или транзита относительно транспортных средств личного пользования, которые классифицируются по коду товарной позиции 8703 согласно УКТ ВЭД, ввезенных на таможенную территорию Украины, освобождены от административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 469 Таможенного кодекса. Изменения к статьям 470 и 481 ТК Законом № 73-ІХ не вносились, их действие не останавливалось.

Целью принятия Закона №73-IX была отсрочка применения усиленных санкций за нарушение таможенных правил при ввозе транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины в таможенном режиме временного ввоза и перемещении их этой территорией в таможенном режиме транзита, однако в полном объеме эта цель достигнута не была. В связи с этим возникла необходимость во внесении в Таможенный кодекс дополнительных изменений.

Напомним, ранее в Министерстве инфраструктуры предлагают ввести "простую формулу" растаможки евроблях.

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