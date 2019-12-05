Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1197 "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты". Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

Документ поддержали 319 народных депутата.

Проектом закона предлагает расширить список участников боевых действий с 20 февраля 2014 года. В соответствии с ним статус УБД могут получить члены экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, иные лица, находившиеся на борту судов и самолетов (вертолетов) ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии, которые выполняли боевые (служебные) задания и имели огневой контакт с противником.

Кроме того, парламентом принят за основу проект закона №1198 об обеспечении инвалидов АТО правом на получение бесплатной медицинской помощи. Его поддержали 313 нардепа.

Документ предполагает дополнение того же закона, что и проект №1197. Он вносит положение о предоставлении инвалидам АТО права на бесплатную медицинскую помощь в клиниках Министерства обороны Украины и иных центральных органов исполнительной власти.

Как сообщала "Страна", сегодня Рада приняла в первом чтении проект закона, позволяющий партиям сдавать свои финансовые отчеты онлайн.

Также парламент принял закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости, из-за которого "слуг народа" звали на полиграф.