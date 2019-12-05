На утреннем заседании 5 декабря Верховная Рада приняла за основу законопроект №2275 относительно стабилизации функционирования системы общеобязательного государственного социального страхования.

Законопроект предусматривает, что с 1 января 2020 года начнут действовать электронные больничные, передает Юрлига.

В законе об общеобязательном государственном социальном страховании предлагается определить, что электронный реестр листков нетрудоспособности - система накопления, хранения и использования информации о выданных, продленных и учтенных листках, - создается как часть реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также предусмотрено, что временную нетрудоспособность удостоверяет электронное медицинское заключение: создается на основании медицинских записей и регистрируется в электронной системе здравоохранения с использованием электронной цифровой подписи и содержит заключение врача (комиссии врачей) по результатам медицинской экспертизы по временной утрате трудоспособности. Такое медицинское заключение станет единственным основанием для создания листка нетрудоспособности.

Предложено изменить порядок назначения руководителя исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины. Исполнительную дирекцию будет возглавлять директор, который назначается и увольняется Кабинетом Министров по предоставлению Минсоцполитики. Директор будет назначать и увольнять трех заместителей (по согласованию с Минсоцполитики).

В состав правления Фонда будут входить 10 представителей государства и по 4 представителя от застрахованных лиц и от работодателей, исполняющих свои обязанности на общественных началах. Отметим, что действующая редакция предусматривает по 7 представителей государства, застрахованных лиц и работодателей.

Закон "О предотвращении коррупции" хотят распространить на членов правлений и должностных лиц исполнительных дирекций фондов социального страхования. Устанавливается обязанность подачи ими деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Ранее "Страна" информировала, что Рада приняла закон о ликвидации схем в сфере оценке недвижимости, из-за которого "слуг народа" звали на полиграф.

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