Во Франции, где скоро состоится саммит "нормандской четверки", 5 декабря объявлена национальная забастовка против реформы пенсионной системы. На улицы 50 городов вышли 1,5 миллиона человек. Об этом сообщает RFI.

Самой многочисленной стала манифестация в Париже. Около 250 тысяч протестующих прошли от Восточного вокзала до площади Нации. Хотя полиция насчитала 65 000 манифестантов.

В Тулузе вышли на улицы 33 000 человек, в Лионе и Марселе - около 20 тысяч.

Из-за забастовки в Париже полностью или частично закрылись основные музеи и памятники (в том числе Эйфелева башня).

По всей стране отменены 90% высокоскоростных поездов TGV и 80% региональных экспрессов. В столице закрылись 10 из 14 линий метро. На маршруты вышли лишь треть автобусов. Причем забастовка транспортников продлена до 9 декабря.

Среди госслужащих самая высокая мобилизация отмечена во францНа работу не вышли 60-70% преподавателей. В целом бастовал каждый пятый из 5,5-миллионной армии французских госслужащих.

Также в стачке приняли участие 44% работников энергетической компании EDF. А на атомных и тепловых электростанциях бастовали более 85% сотрудников. Из-за забастовки остановилась работа на семи из восьми французских нефтеперерабатывающих заводах.

На этом фоне президент Эммануэль Макрон заявил о своей решимости провести реформу пенсионной системы. Она сводится к переходу от сложной системы из 42 разных режимов к универсальной пенсионной системе начиная с 2025 года.

Реформа предполагает смену метода начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста (62 года) для получения полной пенсии французам придется работать минимум до 64 лет.

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