В Киеве на центральной улице случился неприятный инцидент во время выполнения работ.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

Рабочие разрисовали фасад здания, но с техникой безопасности что-то пошло не так, поскольку строительные леса сорвались и упали. Инцидент произошел в четверг, 5 декабря.

Отмечается, что одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована.

На видео видно, как строители не удержали конструкцию из металла, и она рухнула прямо на проходящих рядом женщин.

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