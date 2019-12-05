Появилось видео, как строительные леса обрушились на прохожих в центре Киева
В Киеве на центральной улице случился неприятный инцидент во время выполнения работ.
Об этом сообщает портал "Киев оперативный".
Рабочие разрисовали фасад здания, но с техникой безопасности что-то пошло не так, поскольку строительные леса сорвались и упали. Инцидент произошел в четверг, 5 декабря.
Отмечается, что одна женщина успела отскочить, а другой повезло меньше - получила травму головы и была госпитализирована.
На видео видно, как строители не удержали конструкцию из металла, и она рухнула прямо на проходящих рядом женщин.
Ранее "Страна" публиковала видео обрушения потолка в главке полиции Одессы.
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