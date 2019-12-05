В самом центре Днепра правоохранители задержали группу вымогателей, которые заставили свою жертву для расчета с ними взять кредит в банке. Как выяснилось, вымогатели требовали у потерпевшего 50 тысяч.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

Уточняется, что еще 13 ноября злоумышленники силой затащили в свой автомобиль жителя Петропавловского района. Угрожая ему пистолетом, они начали требовать у него деньги в сумме 50 тысяч гривен за несуществующий долг.

В ответ на слова потерпевшего, что у него нет такой суммы, вымогатели предложили мужчине взять кредит в банке. Побоявшись физической расправы над собой, потерпевший согласился взять кредит, после чего его привезли в один из банков Днепра.

Фото: dp.npu.gov.ua

Как об этом стало известно правоохранителям - не уточняется, но в процессе расследования полицейские выяснили, что к вымогательству причастны 25-летний и 32-летний жители Першотравенска. Их удалось задержать в момент передачи им части денег - 25 тысяч гривен.

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