Верховная Рада Украины 5 декабря приняла в первом чтении законопроект №2336 о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции. Об этом свидетельствует статус документа на сайте парламента.

За проект закона проголосовали 305 народных депутатов.

Согласно документу, после создания и запуска Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) электронной системы отчетности, уполномоченные представители партий получат возможность заполнять финансовые отчеты партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера онлайн - на сайте НАПК и подавать их в НАПК через электронную систему.

Законопроект также предлагает исключить из закона "О политических партиях Украины" положение, которое запрещает делать взносы на поддержку партий лицам, имеющим непогашенный налоговый долг (независимо от его размера).

Сегодня Рада также приняла за основу проект закона о процедуре определения статуса лиц без гражданства.

Ранее "Страна" рассказывала, что снимающий квартиру у тещи Руслан Стефанчук вернул в Раду деньги, выделенные ему на аренду жилья.