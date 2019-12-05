Верховная Рада в четверг приняла в целом закон о ликвидации схем в сфере оценки недвижимости (площадки Яценко). Это именно тот закон, из-за которого в октябре вспыхнул скандал внутри фракции "Слуга народа", когда депутаты обвинили друг друга в коррупции и даже потребовали пройти полиграф.

Напомним, что Верховная Рада еще в декабре 2017 года одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами.

Тогда парламент обязал субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимости через автоматизированные электронные площадки. В свою очередь Фонд госимущества обязал специалистов по оценке имущества сдавать отчеты с помощью сайтов-посредников ("авторизованные электронные площадки"), которые связывают с мажоритарщиком Антоном Яценко (сейчас находится в группе "За будущее").

Всего было создано 4 таких электронные площадки, которые установили плату за свои услуги до 1800 гривен за каждое обращение в реестр. И эти затраты регистраторы перекладывают на продавцов квартир.

Согласно принятому сегодня законопроекту, эти процедуры будут осуществляться непосредственно оценщиками и нотариусами, которым Фонд госимущества предоставит прямой доступ к базе. Вместо 1800 грн предлагается платить в бюджет полпроцента от минимальной заработной платы за одну операцию.

Закон заработает с 1 января 2020 года.

Тогда же вводится упрощенная модель оценки недвижимости, когда человек сможет получить справку об ее автоматической оценке и на основании этого документа заключить соглашение по объекту недвижимости.

В случае несогласия со стоимостью недвижимости лицо вправе обратиться к субъекту оценочной деятельности и провести оценку по системе, которая есть сейчас.

Согласно закону, нотариусы получат право бесплатного доступа к Единой базе для проверки справок и отчетов об оценке объектов недвижимости. Единую базу данных отчетов об оценке должны запустить не позднее 1 июля 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что Рада приняла за основу проект закона о процедуре определения статуса лиц без гражданства.

Также мы сообщали, что в Раде провалили голосование за кандидатуру Елизаветы Ясько на пост главы комитета по иностранным делам.