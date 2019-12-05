Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве с осторожным оптимизмом ожидают предстоящий в Париже саммит в "нормандском формате", а по его итогам 9 декабря может быть принят документ необязывающего характера.

Об этом чиновник рассказал в интервью российскому телеканалу "Дождь".

По словам представителя Кремля, российская сторона испытывает сдержанный оптимизм по поводу возможного прорыва в российско-украинских отношениях.

Он признался, что лидеры стран "уже неоднократно говорили по телефону, и это было конструктивное общение".

"Если такой же конструктивный дух будет продолжен и во время очной встречи, это создаст предпосылки для облегченного выхода на какие-то решения, которые волнуют обе стороны. Что это будет - мы знаем весь набор проблем, - но каким образом это совместное понимание будет найдено во время встречи, сейчас говорить преждевременно", - сказал Песков.

У пресс-секретаря поинтересовались, следует ли ожидать по итогам саммита в Париже какого-либо соглашения.

"Очевидно, что соглашения не будет. И никто не ожидает никакого соглашения. Это было бы завышенными ожиданиями, от чего мы, кстати, очень энергично предостерегаем", - ответил Песков.

По его мнению, первый позитивный момент - это уже сама встреча.

"Второе - действительно, была проделана домашняя работа и некий документ, пока рано говорить, как он будет назван, но некий документ, возможно, будет принят по итогам состоявшейся встречи. Это необязывающий документ, необязывающее соглашение", - сказал Песков.

Он ожидает фиксации неких точек, по которым есть совместное понимание. Правда, добавил Песков, это не значит, что совместное понимание есть абсолютно по всем аспектам этой сложной проблемы.

Так или иначе, по его словам, "состоятся отдельные двусторонние встречи президента Путина со всеми участниками "нормандского формата", что тоже очень ценно в нынешней ситуации".

В конце ноября Песков сообщил, что президенты России и Украины могут обсудить газовую проблему на полях саммита в Париже.

Также мы цитировали заявление представителя Кремля о том, что итоговый документ саммита уже готовят.