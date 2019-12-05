Правоохранители подтвердили обнаружение тела женщины под обломками конструкций сгоревшего корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса и информируют, что продолжаются поиски еще 13-ти пропавших без вести людей.

Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

"Правоохранители нашли тело женщины под обломками конструкций без признаков жизни", - говорится в сообщении Нацполиции Украины, обнародованном пресс-службой ведомства в четверг вечером.

В Нацполиции отметили, что полицейские устанавливают ее личность.

Кроме того, правоохранители сообщили, что на данный момент зафиксирован 31 пострадавший в результате пожара. Семь человек после оказания медицинской помощи покинули больницу.

Также в отмечается, что полицейские установили местонахождение женщины, с которой была потеряна связь и она считалась пропавшей. Она найдена живой и здоровой.

Ранее "Страна" писала о том, что пропавшие после пожара в одесском колледже звонили родственниками и прощались с ними.

Также мы сообщали, что в полиции заявили о двух версиях пожара в одесском колледже, среди них - умышленный поджог.