В МИД Украины днем 5 декабря пригласили посла Казахстана Самата Ордабаева, чтобы выразить обеспокоенность по поводу позиции Казахстана относительно аннексии Крыма Россией. Об этом сообщается в Facebook министерства.

Украинских дипломатов возмутило заявление президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева о том, что он не считает произошедшее в 2014 году аннексией Крыма. Об этом представители МИД сказали Ордабаеву.

Скриншот: Facebook/ UkraineMFA

В ходе разговора обе стороны подтвердили приверженность принципам взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, зафиксированных в Договоре о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Республикой Казахстан от 20 января 1994 года. Этот документ является основой двусторонних отношений и сотрудничества Украины и Казахстана, как отметили в Министерстве иностранных дел.

Как писала "Страна", ранее Киев пообещал отреагировать на слова президента Казахстана демаршами.

Мы также рассказывали, что в конце ноября компания Apple признала Крым российским.