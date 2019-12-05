Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус получает минимальную заработную плату, а его заместитель по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Мустафа Найем - в 10 раз больше.

Размеры окладов чиновников указаны в официальном ответе "Укроборонпрома" на запрос агентства "Українські Новини".

В концерне уточнили, что должностной оклад гендиректора пока не утвержден наблюдательным советом. Поэтому труд Абромавичуса оплачивают в пределах минимальной зарплаты. Так, за октябрь ему было начислено 4 336 гривен, а за сентябрь – 4 604 гривны.

Фото: ukranews.com

Найем же, назначенный на должность замдиректора 11 ноября, получит 43 тысячи гривен.

Как писала "Страна", в октябре депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что наблюдательный совет "Укроборонпрома" хочет назначить зарплату Абромавичусу в размере 18,6 млн гривен в год.

Мы также приводили рассказ Найема о том, чем он будет заниматься в концерне.