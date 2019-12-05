Государственная таможенная служба предупреждает о смене реквизитов авансовых платежей (предоплат) для предприятий в связи со стартом новой структуры. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Зачисление средств предприятий в виде авансовых платежей (предоплат) на депозитный счет 3734, открытый в Государственной казначейской службе Украины на имя Государственной фискальной службы, будет совершаться до 19:00 6 декабря 2019 года", - говорится в сообщении.

С 9 декабря средства авансовых платежей предприятиям необходимо перечислять исключительно на счет 3734 на имя Государственной таможенной службы.

Помимо этого, с 0 часов 8 декабря начинают выполнения таможенных формальностей таможни, созданные в новой структуре, а полномочия таможен ГФС прекращаются, подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим Гостаможенная служба рекомендует по возможности воздержаться от подачи таможням ГФС таможенных деклараций, оформление которых может быть не завершено до конца суток 7 декабря 2019 года.

Также ведомство напомнило, что в первые дни работы новой структуры из-за перевода таможен на новый классификатор мест таможенного оформления возможны ошибки в принятии и адресации электронных таможенных деклараций.

"Дополнительно информируем, что проблем с проведением таможенных платежей при оформлении товаров в связи с началом работы таможен Гостаможслужбы в воскресенье 8 декабря 2019 года и в дальнейшем не предусматривается", - добавили в службе.

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