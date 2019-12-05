В руинах сгоревшего в Одессе колледжа экономики и права спасателии обнаружили тело погибшей женщины.

Об этом сообщает местное издание "Думская".

Как сообщили в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия. Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Уточняется, что личность женщины пока не установлена. Таким образом она стала второй погибшей в пожаре.

"В результате пожара погиб 1 человек, 30 человек были госпитализированы в лечебные учреждения (1 человек выписан) и судьба 14 человек остается неизвестной", - говорилось в сообщении спасателей 5 декабря (по данным на 16.00).

Напомним, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на третьем этаже возник пожар. 4 декабря пожарным удалось локализовать пожар.

По данным на утро 5 декабря, в результате пожара погибла - 16-летняя студентка Ксения Бабенко.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов предположил, что в здании не было отопления и пожар мог произойти в связи с тем, что в колледже пользовались электрообогревателями. Мэр объявил в Одессе двухдневный траур из-за пожара в колледже.

По словам студентов, во время пожара в колледже не прозвучало тревожных сигналов или объявлений, многие ученики не сразу узнали о возгорании.