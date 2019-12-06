МИД Украины анонсировал ужесточение правил пересечения границы с Россией.

Министерство хочет запретить ездить в Россию по внутренним паспортам для взрослых и свидетельствам о рождении - для детей. Якобы из соображений национальной безопасности.

На деле же это выглядит как очередная символическая акция в стиле "геть від Москви". И направлен это порошенковский символизм скорее всего на тех, кто обвиняет Зеленского в "зраде" по Донбассу и Минским соглашениям.

Видимо у президента хотя показать свое духовное родство с предшественниками - и тем самым купировать разворачивающийся Майдан, который выйдет в центр Киева уже 8 декабря.

Ранее "слуги народа" приняли закон, дарующий невиданные льготы ветеранам и добровольцам. Также СБУ недавно провела обыск в офисе Виктора Медведчука. Теперь хотят показательно усложнить поездки в Россию. Что должно понравиться ура-патриотической аудитории.

"Страна" разбиралась в паспортной инновации МИДа.

Что заявили в министерстве

Госсекретарь МИД Андрей Заяц в своем Twitter анонсировал возможные грядущие изменения.

"МИД Украины подготовил на рассмотрение правительства предложения о пресечении въезда украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложение поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!" - написал он.

Как пояснил журналистам директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, проектом постановления Кабмина предусмотрена остановка действия положений соглашений с Россией от 1997 и 2011 годов.

Этими положениями определен перечень документов, по которым граждане Украины имеют право пересекать границу с Россией. Среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет, а также дипломатический и служебный паспорта, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину (дает право только на въезд в Украину).

Причиной введения новых правил в МИД назвали участившееся количество случаев выявления подделок свидетельств о рождении и внутренних паспортов в форме книжечки.

Кроме того, существующий упрощенный режим поездок в РФ в условиях вооруженной агрессии, в МИД назвали "неадекватным угрозам нацбезопасности Украины". Что видимо и является главной причиной введения странных норм.

Что это значит

Если правительство примет постановление, то с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с Россией, будут применяться правила, по которым выехать и въехать можно будет только по загранпаспорту.

Граждане Украины, которые временно или постоянно находятся в России, смогут оформить загранпаспорт, обратившись с ходатайством в посольство Украины в Москве, а также консульские учреждения Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске.

То есть украинца не пустят в страну по внутреннему паспорту - что вообще нонсенс.

Все это создает массу неудобств тем, кто выехал в РФ по внутреннему паспорту или вывез по нему детей. А также тем жителям приграничных областей, которые часто ездят - сами или с детьми - в РФ.

Как пересекали украино-российскую границу после 2014 года

Между Украиной и Россией существовал упрощенный режим пересечения границы. Однако после 2014 года, с началом конфликта на Донбассе, встал вопрос о том, что правила нужно ужесточить. С начала усложнили въезд для россиян.

С октября 2015 года по инициативе Киева между Россией и Украиной отменили прямое авиасообщение.

В 2018 году в Украине ввели в действие указ СНБО об усилении контроля за въезжающими иностранцами. По нему россияне в возрасте от 16 до 60 лет могут въехать в Украину только при наличии "гуманитарных оснований" (например, если необходимо посетить захоронение).

Однако новые правила остались на бумаге. В этом году украинские пограничники признали, что для граждан России не действуют особые правила при пересечении украинской границы.

В ГПСУ отметили, что россияне могут въехать на территорию Украины, если у них имеются: