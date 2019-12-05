Фракция "Слуга народа" будет праздновать новогодний корпоратив в одном из самых дорогих ресторанах Киева - "CHI". Об этом рассказали "Стране" источники во фракции "Слуга народа"

По их словам, каждый заместитель главы фракции рассылает своей группе в чатах и мессенджерах информацию о месте и времени проведения праздника.

"20/12 в 18.00 ждем всех в ресторане "CHI" (3-й этаж КВЦ "Парковый") на новогодний копоратив фракции партии "Слуга народа". Будет весело)", - говорится в сообщении.

Подобную рассылку также получил секретариат фракции политсилы.

CHI - один из самых модных ресторанов и ночных клубов. Он отрылся в 2016 году. По данным поставщиков элитного алкоголя, в этом заведении выпивают 25% всего поставляемого в Украину объема дорого шампанского Moet Chandon.

Ранее "Страна" рассказывала, что "слуги народа" также получили отпечатанное на листовках приглашение на новогоднее шоу "Квартала 95", которое пройдет 31 декабря. В программе шоу заявлена певица Оля Полякова.

А в начале осени мы писали о корпоративе Roshen, на котором пел Джейми Каллум, чьи гонорары доходят до $100 000.